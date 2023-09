Barbara d'Urso difesa da una "nemica": "È come se non ci fosse più"

Questa persona in passato non si è mai risparmiata con le critiche nei confronti di Barbara d'Urso e le due non sono certo amiche, ma ora qualcosa sembra essere cambiato.

Per anni Naike Rivelli non ha risparmiato critiche, anche molto dure, a Barbara d’Urso e, come è facilmente intuibile, le due non sono di certo molto amiche. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha inoltre denunciato per diffamazione la figlia di Ornella Muti, una denuncia scaturita con il rinvio a giudizio nei confronti della Rivelli. Nonostante questo, Naike ha voluto mettere da parte i dissapori con Carmelita e ha difeso Barbara in seguito al suo addio a Mediaset e (per ora) all’Italia. In un video postato su TikTok, Rivelli ha dichiarato che ora la d’Urso un po’ le manca.

Naike Rivelli su Barbara d’Urso: “Ci manca!”

Naike Rivelli ha dichiarato nel video: “Devo dire che ero molto curiosa di vedere questa nuova edizione di Pomeriggio 5, che è molto cambiata. Il grande Cambiamento? Capelli uguali, modo di parlare quasi identico e Pier Silvio… non avrei mai pensato di dirlo , ma lo dico. Effettivamente guardando questa nuova versione del programma ci manca la d’Urso! In ogni caso non vedo grandi differenze. Anche se ci spiegate meglio perché non c’è più Barbara sarebbe meglio. Siamo tutti curiosi”.

Carmelita ha lasciato l’Italia

Naike ha proseguito: “Barbara è come se non ci fosse più, è andata a vivere in Inghilterra. Come può essere che un personaggio per molti anni è al top ed è al massimo e poi sparisce? Muore un personaggio e il figlio cambia tutto, quindi siamo in balia delle famiglie potenti italiane? Grazie a Dio c’è Netflix e anche You Tube”.