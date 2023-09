Villa Oleandra, sul lago di Como proprio dov’è sbocciato l’amore tra George Clooney ed Amal Alamuddin: è in vendita?

Secondo una fonte anonima a Page Six, come riporta msn.com, George Clooney vende villa Oleandra sul lago di Como: la notizia è stata accolta con dispiacere a Laglio, dove Clooney aveva fatto della villa il suo rifugio italiano dal 2002.

La villa di George Clooney: qual’è il prezzo di vendita?

Sempre stando alle fonti sopra citate la modica cifra a cui pare che Clooney venda la villa si aggiri intorno ai 100 milioni di euro. Le trattative della cessiano sarebbero per il momento top secret, anche se più volte è girata voce di una possibile vendita. Nel 2002, George Clooney acquistò Villa Oleandra a Laglio per 10 milioni di dollari, apportando miglioramenti per la privacy. Clooney è diventato una figura amata sul Lago di Como, da scapolo a marito e padre, attirando l’attenzione dei media sulla regione.

La villa di George Clooney e il ricordo dell’incontro con Amal

L’amore tra George Clooney e Amal Alamuddin ha avuto origine, a quanto sembra, proprio a Villa Oleandra, dove quest’anno celebrano il loro nono anniversario di matrimonio. Clooney ha raccontato che è stato un incontro casuale, propiziato da un amico comune. Nel corso degli anni, la villa è diventata un rifugio per tutta la famiglia, compresi i gemelli Ella e Alexander.