Bari, violenza sessuale su una ragazza ubriaca in ambulanza: arrestato paramedico

Non è la prima volta che il paramedico è accusato di violenza sessuale. La giovane violentata in ambulanza a Bari ha denunciato solo due settimane fa

Una vicenda vergognosa è accaduta a Bari, tra ottobre e novembre 2021. Una giovane studentessa è stata violentata sessualmente da un paramedico mentre era a bordo di un’ambulanza.

Violenza sessuale in ambulanza a Bari

La giovane aveva partecipato sicuramente ad una festa di Halloween, visto che l’episodio è avvenuto tra il 31 ottobre e il 1 novembre 2021.

Forse qualche drink di troppo ha fatto molto male alla giovane al punto tale da chiamare un’ambulanza. La ragazza era ubriaca ma non del tutto incosciente mentre veniva condotta in ospedale. Stando alle indagini della Procura di Bari, la ragazza era stata sedata a bordo dell’ambulanza e trattenuta dal paramedico per almeno 2 ore.

Il paramedico aveva precedenti

Si apprende da Il Messaggero, che il paramedico si chiama Gaetano Notaro ed è un volontario.

Ha 36 anni e ora si trova agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. Notaro è presidente dell’associazione “SS Maria del Pozzo” di Capurso e con precedenti denunce per stalking e violenza sessuale. Sul verbale di arresto è viene riportato che molto probabilmente, il paramedico, aveva somministrato delle gocce alla sua vittima, inducendole sonnolenza.

Le indagini

Non è stato reso noto il nome della vittima, ma la ragazza pare che abbia deciso di denunciare i fatti accaduti tra ottobre e novembre 2021 solo due settimane fa.

Il suo caso è stato studiato da Rosa Caramia, giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Bari. Il racconto della giovane è stato giudicato attendibile e dettagliato. Caramia ritiene inoltre che possa sussistere il pericolo di reiterazione del reato.