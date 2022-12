Bayern Monaco, si rompe una gamba sugli sci: stagione finita per Neuer

Stagione finita per Manuel Neuer: il portiere del Bayern Monaco si è fratturato una gamba a causa di un incidente sugli sci.

Il post sui social: “L’anno poteva finire meglio, ma l’operazione è andata bene”.

Stagione finita per Neuer: frattura alla gamba sugli sci

Non c’è pace per Manuel Neuer: dopo la precoce eliminazione con la sua Germania dai Mondiali in Qatar, per il portiere del Bayern Monaco la stagione calcistica si può ritenere già finita.

Durante i suoi giorni di vacanza post-mondiale infatti il numero 1 dei bavaresi ha subito una frattura alla gamba destra in seguito a un incidente sugli sci.

Il post di rassicurazione

Sui social il portiere ha voluto rassicurare i suoi fan con il seguente post:

“Ciao ragazzi, cosa posso dire, la fine dell’anno poteva andare decisamente meglio... Mentre stavo cercando di rilassare la mente facendo sci alpinismo ho subito una frattura alla parte inferiore della gamba. L’intervento chirurgico di ieri (venerdì, ndr) è andato bene. Mille grazie ai dottori! Purtroppo fa male sapere che la stagione in corso per me è finita.

Statemi bene! Il vostro Manuel“.

Una perdita importante per Nagelsmann che il prossimo 14 febbraio e 8 marzo dovrà affrontare il Paris Saint Germain negli ottavi di Champions League senza il suo carismatico portiere. Al suo posto Sven Ulreich, ma non è da escludere che a gennaio la società bavarese possa intervenire sul mercato per sostituire Manuel Neuer.