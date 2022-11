Beatrice Valli annuncia il sesso del quarto figlio: la reazione di Marco

Beatrice Valli, con un video a dir poco divertente, ha annunciato il sesso del quarto figlio.

Dopo Alessandro, Azzurra e Bianca sarà la volta di un maschietto o di una femminuccia? La reazione di Marco Fantini è esilarante.

Beatrice Valli annuncia il sesso del quarto figlio

Dopo aver tenuto la gravidanza nascosta fino a qualche settimana fa, Beatrice Valli ha annunciato il sesso del quarto figlio. L’influencer è già mamma di tre bambini: Alessandro, avuto da una precedente relazione, e Azzurra e Bianca, nati dall’amore che la lega a Marco Fantini.

Quest’ultimo è un bravissimo papà con tutti e tre i pargoli, ma sperava che il quarto fosse un maschietto. Come ha scoperto con il gender reaveal, però, in famiglia arriverà un’altra femminuccia.

Beatrice Valli e Marco Fantini: un’altra femminuccia

Dopo una serie di giochi, Marco e Beatrice hanno scoperto il sesso del quarto figlio. La delusione di Fantini è chiara, tanto che la Valli ci ha giocato un po’ su.

L’influencer ha dichiarato:

“In casa Vallini vince il GIRL POWER! E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno”.

La reazione di Marco Fantini

Fantini, visibilmente scioccato, ha esclamato:

“Mi devo riprendere… Mi toccano altri anni di Frozen… Almeno avremo tanti vestiti da darle”.

Nell’annuncio del sesso del quarto figlio, Beatrice ci ha tenuto a fare una precisazione: “Si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile“.