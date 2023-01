Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae bambina.

La foto, neanche a dirlo, ha scatenato gli haters, che si sono lasciati andare a commenti orribili.

Belen Rodriguez: la foto di lei da bambina scatena gli haters

Via Instagram, Belen Rodriguez ha condiviso una foto che la ritrae quando era soltanto una bambina. “Una mini me“, ha scritto a didascalia dello scatto. “Vedo Santi, ma se copri la bocca sei uguale a Luna“, ha commentato mamma Veronica Cozzani. In effetti, nell’immagine somiglia molto ad entrambi i figli, sia Santiago avuto da Stefano De Martino che Luna Marì nata dall’unione lampo con Antonino Spinalbese.

La foto di Belen da bambina scatena gli haters

Neanche a dirlo, la foto di Belen Rodriguez da bambina ha immediatamente attirato l’attenzione degli haters. Tra i commenti al vetriolo si legge: “Quindi, anche Santiago ha speranze…” oppure “Come dicono? Bello in fascia, brutto in piazza. Qui è il contrario” o ancora “A me non sembra proprio lei.. molto più bella da adulta“.

Belen da bambina: i fan battono gli haters

Fortunatamente, ci sono ancora teste pensanti che non si lasciano andare all’odio: i fan battoni gli haters. Belen era una bellissima bambina ed è diventata una donna stupenda. Può anche non piacere come personaggio, ma il suo aspetto fisico non si discute. Quanti tirano in ballo il piccolo Santiago, invece, non meritano menzione.