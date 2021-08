Belen Rodriguez, la gioia dopo il parto: “Mia figlia era nel mio destino”

A poche settimane dalla nascita della sua seconda bambina Belen Rodriguez ha raccontato la gioia di questa sua seconda maternità.

A poco meno di un mese dalla nascita di sua figlia Luna Marì Belen Rodriguez ha confessato la sua gioia e il suo amore per la piccola appena nata.

Belen Rodriguez: la gioia per la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez è al settimo cielo per la nascita della sua piccola Luna Marì, la figlia nata dall’amore per l’hair stylist milanese Antonino Spinalebse, con cui la showgirl sta insieme da quasi un anno e con cui la storia procede a gonfie vele. “Mia figlia era nel mio destino”, ha scritto la showgirl, che oggi sembra aver raggiunto la verà felicità insieme alla sua nuova famiglia. Dopo la nascita di Luna Marì lei e Antonino si sono trasferiti temporaneamente all’isola di Albarella per cercare un po’ di tranquillità e un po’ di privacy.

La coppia si sta godendo questo momento intimo e delicato in separata sede, ma ogni tanto i familiari fanno loro visita presto la suggestiva cornice di Albarella.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

Nonostante i pronostici delle malelingue la storia d’amore tra la showgirl e Antonino procede a gonfie vele ed è stata lei stessa a confessare: “A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri.

Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”. La liaison tra i due era iniziata all’indomani della sua discussa, seconda rottura dall’ex marito, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez: il matrimonio

Nonostante lei e l’ex ballerino di Amici non abbiano mai formalizzato il divorzio, Belen potrebbe presto convolare a nozze con Antonino Spinalbese. Lo stesso hair stylist 26enne ha ammesso di chiedere alla showgirl di sposarlo ogni giorno da quando si sono messi insieme: “Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio”, ha dichiarato scherzoso.

“Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”. I due convoleranno davvero a nozze? Al momento sulla questione tutto tace e i due sono intenti a godersi questo momento speciale insieme alla loro piccola Luna Marì. La bambina è nata il 12 luglio scorso e a pochi giorni dal parto Belen Rodriguez è tornata nello studio di Tu sì que vales, facendo ritorno all’Isola di Albarella ogni volta che ne ha avuto occasione.