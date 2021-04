Bella Thorne regala un anello di fidanzamento al fidanzato Benji

Dopo la proposta di Benjamin Mascolo anche Bella Thorne ha deciso di regalargli un anello di fidanzamento.

A un mese dal loro annuncio di fidanzamento ufficiale l’attrice Bella Thorne ha deciso di stupire il fidanzato, Benjamin Mascolo, regalandogli a sua volta una prezioso anello di fidanzamento.

Bella Thorne: l’anello di fidanzamento

Dopo la proposta di matrimonio in grande stile organizzata da Benjamin Mascolo per chiedere a Bella Thorne di sposarlo, l’attrice ha deciso di fare al cantante la sua controposta: anche lei si è messa in ginocchio e gli ha messo al dito un prezioso anello con diamanti incastonati.

La storia d’amore tra i due a quanto pare procede a gonfie vele, e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere quando finalmente convoleranno a nozze. Per il momento Benjamin Mascolo ha dichiarato che il matrimonio potrebbe caratterizzarsi di una doppia cerimonia tra l’Italia e gli States:

“Penso che quello italiano sarà probabilmente pieno di cose folli, solo follia. Divertiamoci un po dai.

Invece penso che forse la cerimonia americana potrebbe essere un po’ più serena e un po’ più tradizionale”, ha confessato il cantante. Per chiedere la mano a Bella Thorne, Benjamin Mascolo aveva scelto una location da sogno e anche lui si era messo in ginocchio consegnando all’attrice un prezioso anello.

La coppia è più felice ed unita che mai, e durante questi 3 anni di relazione sono sempre stati inseparabili.

L’attrice è stata accanto a Benjamin Mascolo anche durante il suo addio dal collega Federico Rossi (entrambi hanno deciso d’intraprendere carriere soliste), mentre il cantante è stato accanto all’attrice quando lei ha confessato pubblicamente di aver ricevuto abusi fino ai suoi 14 anni. Oggi Bella Thorne sembra aver finalmente trovato la serenità accanto al cantante italiano e i fan sono impazienti di sapere quando i due convoleranno finalmente a nozze.