Belve, Carla Bruni: la confessione su Sarkozy spiazza

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Carla Bruni si è raccontata senza freni. L’ex top model ha perfino fatto una confessione spiazzante su Nicholas Sarkozy.

Carla Bruni è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve. Oltre ad aver riservato parole al vetriolo alla sorella Valeria Bruni Tedeschi, l’ex top model ha parlato anche del grande amore che la lega a Nicholas Sarkozy. Ha raccontato:

“Mi sono sposata solo quando ero convinta che sarei stata monogama. Sarkozy mi ha tolto l’angoscia e la paura. Lo adoro, è la prima volta che ho incontrato qualcuno in grado di proteggermi. Lo incontrai a una cena organizzata da un amico. Lui mi piaceva molto, ma non mi piaceva la sua posizione. Mi interessa il potere umano, non quello politico”.

Carla Bruni: cosa accadrebbe se Sarkozy la tradisse?

La confessione scioccante, però, riguarda un eventuale tradimento di Sarkozy. Come reagirebbe Carla? La Bruni, senza giri di parole, ha ammesso:

“Mi arrabbierei per un tradimento ma non lascerei. Sono nata da un amore adultero e se pensassi all’adulterio come a un peccato, penserei di essere io stesso il peccato. Non mi va. Capitasse nel mio matrimonio, lo sopporterei. Se mio marito si innamorasse di un’altra, invece, non lo sopporterei. E nemmeno lui perché lo ammazzerei. Gli taglierei la gola, poi andrei in carcere giusto qualche anno e, una volta uscita, comincerei a fare la vedova allegra”.

Carla Bruni: il rapporto con i genitori

Carla Bruni perdonerebbe un tradimento a Sarkozy, ma non un innamoramento. Probabilmente, questa giustificazione nei confronti dell’adulterio è data anche dalla sua infanzia. Ha scoperto di non essere figlia di suo padre solo quando lui stava per morire. Ha raccontato: