Belve, le anticipazioni: chi saranno le ospiti dell'ultima puntata

L’edizione di Belve del 2023 sta per volgere al termine e sui social hanno iniziato a circolare indiscrezioni su quelle che saranno le ospiti dell’ultima puntata.

Belve: le ospiti dell’ultima puntata

Secondo i rumor in circolazione le ospiti dell’ultima puntata di Belve saranno Alba Parietti, Melissa Satta e Isabella Ferrari mentre al momento non vi sono conferme o ulteriori informazioni in merito alla presunta partecipazione di Barbara D’Urso allo show. La stessa Francesca Fagnani, conduttrice del programma, nei giorni scorsi ha fatto sapere che l’ex padrona di casa di Pomeriggio 5, una volta rientrata in Italia, avrebbe partecipato al suo programma tv.

La D’Urso per il momento sarebbe ancora vincolata dal suo contratto con Mediaset e pertanto è possibile che, prima del 2024, non possa prendere parte allo show. Altro nome in lizza per la futura edizione di Belve è Belen Rodriguez, che da tempo è lontana dal piccolo schermo e che, secondo indiscrezioni, non starebbe attraversando un buon periodo dal punto di vista sentimentale. Sui social in tanti sono impazienti di sapere quale sia la verità attorno alla vicenda e, al momento, non resta che attendere ulteriori sviluppi. L’ultima puntata dello show andrà in onda il 24 ottobre alle 21.20.

