Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno annunciato via social l'avvenimento dell'evento che ha coronato un rapporto che dura da ben 28 anni.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno detto sì dopo una relazione che è durata quasi tre decenni i due hanno quindi concluso nel miglior modo possibile la loro storia d’amore con l’ufficialità che questa sarà destinata a durare per sempre.

Benedicta Boccoli e i tentativi (riusciti) di depistare tutti

Benedicta Boccoli ha tenuto il segreto del matrimonio davanti a tutti, telecamere comprese, infatti in una recente intervista, come riportato da TgCom24 Boccoli ha definito “troppo presto” per pensare al matrimonio.

Una frase che ha raffreddato gli animi di chi conosce sia lei che il compagno dato che la relazione è stata davvero duratura che questa opportunità era da molti come ormai “persa”.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, annuncio via social

Le nozze tra Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono svolte in gran segreto a Roma, i due hanno scelto il rito civile con la celebrazione in comune. Lei indossava una camicia-giacca di pizzo bianco, in abbinamento ai jeans e lui ha optato per completo scuro con cravatta blu.

E’ stata la donna a pubblicare gli scatti via social annunciando l’avvenimento del matrimonio. La frase a corredo delle foto è emblematica – “Dopo 28 anni di prove… Le nozze!“

Micheli l’ha messa sul ridere, appena firmato si è espresso annunciando un po’ di “titubanza” – “l’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze”.