Nell’ultimo periodo, e soprattutto nel corso del mese di agosto, il prezzo della benzina nel nostro Paese è schizzato alle stelle. Self o servito, rifornirsi alle pompe – soprattutto in autostrada – si è rivelato un vero problema per le tasche degli italiani. Il governo Meloni ha deciso di intervenire, non tagliando le accise come ai tempi del governo Draghi.

Governo Meloni, bonus benzina: aiuto da 150 euro ai redditi più bassi

Tagliare le accise non è un’opzione, sull’argomento è stata molto chiara Giorgia Meloni che ha spiegato come una misura di questo genere peserebbe fino ad 1 miliardo di euro al mese. L’idea del governo, dunque, è quella di introdurre un bonus benzina da 150 euro. In questo modo, il bonus che sarebbe in forma di buoni benzina, andrebbe ad aiutare solo le famiglie in difficoltà, quelle dai redditi più bassi, evitando al governo l’onere di impiegare risorse in maniera indistinta.

Il bonus benzina nel dettaglio

Al momento si tratta solo di un’ipotesi e, dunque, non si possono ancora conoscere i dettagli della misura. Una delle possibilità, è che per decidere chi avrà accesso al bonus si farà riferimento al reddito (fissando una quota tra i 20 e i 25 mila euro). Un altro requisito potrebbe essere, invece, legato al possesso di un mezzo privato.