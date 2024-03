La notizia è stata riportata da L’Eco di Bergamo.

A Bergamo monastero chiude dopo 751 anni

“Con rammarico vi annunciamo che la nostra comunità ha deciso di chiudere il monastero e di unirsi a un’altra comunità” ha spiegato la congregazione, ormai composta da solo cinque suore domenicane. Il 25 marzo 2023 il luogo di culto aveva tagliato il traguardo di 750 anni di presenza sul territorio.

Il racconto della priora

Angelita Roncelli, priora del convento Matris Domini, ha spiegato il motivo del trasferimento al quotidiano bergamasco: “Dopo la morte di una consorella a gennaio, siamo rimaste in cinque. Non siamo più una comunità ma una famigliola. Con questi numeri non possiamo eleggere una nuova priora e fatichiamo a portare avanti le attività liturgiche e le incombenze quotidiane, anche per via dell’età non più giovane della gran parte di noi“.

Il futuro del monastero

Le religiose hanno espresso il desiderio di lasciare il convento nelle mani di un’altra comunità religiosa. Per il momento l’unica cosa certa è che le cinque sorelle si trasferiranno presso il monastero di Santa Maria della Neve e San Domenico, a Pratovecchio Stia nell’Aretino. Per quanto riguarda il luogo di culto, rimarrà tale, continuando ad essere sotto la tutela delle Belle Arti. L’ipotesi più plausibile è che passi alla Chiesa di San Bernardino in Pignolo.