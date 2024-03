Dopo la morte improvvisa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, il presidente, Rocco Commisso, ha comunicato attraverso una nota ufficiale che non ci sarà una figura che ne ricoprirà l’incarico, ma la sua eredità sarà raccolta da collaboratori che sono parte integrante dello staff dirigenziale.

«Ancora distrutti per quanto accaduto, il nostro impegno per portare avanti quanto fatto da Joe Barone in questi cinque anni sarà ancora maggiore. Per questa ragione ho voluto dare continuità, delegando alle persone più vicine e che lavoravano più a stretto contatto con Joe il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato. Daniele e Alessandro hanno dimostrato in questi anni tutta la loro dedizione e il loro legame a questa società e a questi colori, mettendo sempre davanti a tutto gli interessi del club e per questo motivo sono sicuro di porre in ottime mani la gestione della Fiorentina».