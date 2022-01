Berrettini in semifinale agli Australian Open dopo la vittoria contro Monfils

Matteo Berrettini mette cuore e spunta alla semifinale degli Australian Open dopo una vittoria contro Monfils che è stata un capolavoro di freddezza

Un lucido e cinico terminator, Matteo Berrettini va in semifinale agli Australian Open dopo la vittoria contro Monfils, con i numeri della goduria incasellati in un micidiale 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 per mezzo del quale il francese si è arreso alla fine di un match epico e bellissimo.

Adieu mon ami Monfils, Matteo Berrettini in semifinale agli Australian Open

E l’impresa di Matteo è stata ancora più grande, a tener conto del fatto che Monfils è andato molto vicino a riprenderlo con un grande recupero dei due set iniziali di svantaggio. Ma nel parziale l’italiano ha mantenuto una freddezza da terminator e ce l’ha fatta. Perciò ha ripreso verve e per la terza volta in carriera dopo Wimbledon e gli US Open, raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam.

Semifinale in cui gli toccherà un certo Nadal.

Tutti i momenti clou con cui Matteo Berrettini si è fiondato in semifinale agli Australian Open

E i set della vittoria? Il primo è stato rapido con break nel quinto game per Matteo e solo una palla break concessa nel nono game. Il secondo parziale ha rimesso la bilancia in pari, con un IV game da infarto e con Matteo che ha dovuto annullare ben 3 palle break.

Set tre e Monfils che esce allo scoperto, tanto allo scoperto che è venuto fuori il break che ha portato poi alla chiusura 6-3 per il francese. Con Matteo stanco il IV set ha visto il transalpino bissare. Ma Berrettini alla fine ha ribaltato tutto e con un doppio break ha messo sigillo, suggello e urlo belluino al servizio della gloria sua e dell’Italia.

Contro Berrettini in semifinale agli Australian Open ci sarà Nadal che si è “sbranato” con Shapovalov

In semifinale degli Open d’Australia l’azzurro troverà Rafa Nadal che è reduce da un incontro praticamente di wrestling con Shapovalov. E quando sarà il momento del big match? Il prossimo venerdì 28 gennaio.