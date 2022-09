Beve una pina colada e muore per uno shock anafilattico: era allergico ai latticini

Il cocktail era stato per errore preparato con la crema di latte invece che con quella di cocco. Lo zio ha lanciato una raccolta fondi.

Shiv Mistry, 18enne di origini britanniche, è morto a causa di una reazione allergica dopo aver bevuto una pina colada mentre si trovava in vacanza sulla Costa del Sol. Avrebbe dovuto iscriversi alla facoltà di medicina a Cambridge. Gli amici e le persone che lo conoscevano lo ricordano come un ragazzo solare e generoso.

Il ragazzo era allergico ai latticini e ha avuto uno shock anafilattico

Il cocktail era stato preparando usando la crema di latte anziché quella di cocco. Il ragazzo era allergico ai latticini e lo shock anafilattico lo ha ucciso in pochi minuti. Gli amici e i medici accorsi sul luogo hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Lo zio ha lanciato una raccolta fondi in sua memoria

Lo zio ha creato una pagina GoFundMe in sua memoria per raccogliere fondi per Anaphylaxis UK, un’associazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su simili episodi.

“Era in Spagna con i suoi amici per festeggiare la fine degli esami e non vedeva l’ora di frequentare il Claire College dell’Università di Cambridge per studiare medicina entro la fine dell’anno. Shiv ha avuto una reazione allergica ed è andato in shock anafilattico, dopo aver convissuto con un’allergia ai latticini sin da quando era un bambino”, ha scritto lo zio sulla pagina.

11mila sterline sono state già raccolte

La raccolta fondi si proponeva di raccogliere 1.000 sterline, ma ha superato le 11mila. Diversi utenti hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia del ragazzo.

