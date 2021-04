Bianca Colaianni, la mamma di Mauro Romano a Domenica Live: “Ho sempre un dubbio nel cuore”

La mamma di Mauro Romano non si dà pace e vuole che venga fatto il test del Dna.

Bianca Colaianni, la mamma di Mauro Romano, crede ancora che Mohammed Al Habtoor possa essere suo figlio. A Domenica Live, ospiti della conduttrice Barbara D’Urso, la donna e la sua famiglia hanno parlato delle loro speranza di ritrovare il bimbo sparito in Salento nel lontano 21 giugno 1977.

Le speranze si erano riaccese nel notare nell’arabo due cicatrici come quelle del piccolo scomparso, ma ad un confronto generale tra i due non sembrano esserci somiglianze. I genitori di Mauro, tuttavia, chiedono a gran voce il test del Dna.

L’appello della famiglia di Mauro Romano

“Sarà lui o non sarà lui? Sto sempre con queste parole nel mio cuore“. Lo ha detto Bianca, mamma di Mauro Romano, in una videointervista a Domenica Live.

La donna non si dà pace. Al suo fianco c’è l’altro figlio. “Ci sono elementi che ci fanno pensare che sia Mauro e io aiuterò sempre mia mamma a cercare mio fratello“, ha spiegato.

Sul giorno della sparizione di Mauro Romano ci sono ancora diversi interrogativi. Chi fu a portarlo via? La moglie dell’uomo accusato di avere rapito il piccolo nega tutto. “Il processo non dobbiamo farlo in televisione ma in tribunale.

A me manca un figlio e ancora non so se è vivo o morto. Andremo in tribunale, sarà la legge a giudicare se suo marito sa o no“, ha proseguito la mamma.