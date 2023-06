Bici si schianta contro un furgone al semaforo: grave un bimbo di 7 anni

Grave incidente in Valle d'Aosta: bimbo di 7 anni in bicicletta si scontra con un furgone. Ricoverato in gravi condizioni

Un bambino di appena 7 anni è stato ricoverato in condizioni gravi al Regina Margherita di Torino dopo esser stato travolto con la sua bicicletta da un furgone mentre si trovava in giro per le strade di Roisan, in bassa Valpelline, in Valle d’Aosta, insieme ai suoi amichetti.

L‘impatto è avvenuto la scorsa domenica 25 giugno, all’altezza di un semaforo di un cantiere che regola il traffico a senso unico su una strada locale ristretta per dei lavori in corso. Secondo la ricostruzione ufficiale, il piccolo stava percorrendo la strada interessata dai lavori in bicicletta insieme ad alcuni coetanei, quando si è scontrato con un furgone che procedeva nel senso opposto.

L’impatto non sarebbe stato violento, tuttavia il bambino ha battuto violentemente sull’asfalto in seguito alla collisione tra la bici e il paraurti del mezzo. Il piccolo è stato subito soccorso dai sanitari, che l’hanno trasportato in codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta.

Considerata la gravità delle ferite, il piccolo, a cui è stato riscontrato in particolare un grave trauma toracico, è stato trasferito all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dov’è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e dove attualmente si trova intubato. Le sue condizioni sarebbero comunque in lieve miglioramento.

La polizia ha aperto le indagini. L’autista del furgone s’è difeso spiegando di essere partito con il verde e di essersi trovato davanti il piccolo ciclista che ha urtato con la bici contro il paraurti prima di cadere. Le verifiche delle forze dell’ordine puntano a fare luce sulla vicenda.