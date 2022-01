Bimba di 3 mesi sta male e sviene dal pediatra: morta all’ospedale di Brescia dopo il ricovero

A soli tre mesi è morta una bimba di 3 mesi, trasportata d'urgenza all'ospedale di Brescia dopo essere svenuta dal pediatra. Lascia genitori e una sorella.

Non si danno pace i genitori della bimba di soli 3 mesi morta dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale di Brescia. La piccola stava male e, per questo motivo, i genitori l’hanno portata dal pediatra. Lì è svenuta. Vani i tentativi di rianimarla.

Spetta ora all’autopsia chiarire le cause del decesso.

Bimba di 3 mesi sviene dal pediatra

Una morte prematura e straziante, ingiusta e inaccettabile. Si è spenta a soli 3 mesi una bambina nata in Italia da genitori indiana. Incolmabile il dolore di mamma e papà. La piccola lascia anche una sorellina di 3 anni.

Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio la bambina si è sentita male nella sala d’attesa del pediatra di famiglia, a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona.

La piccola pare sia stata colta da un malore. Il medico ha subito allertato il 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza.

Bimba di 3 mesi sviene dal pediatra: ricoverata d’urgenza

L’ambulanza arrivata presso lo studio del pediatra ha prontamente trasportato la bambina al campo sportivo di Casalmaggiore, dove era già pronto un elisoccorso.

L’elicottero ha raggiunto in pochi minuti l’ospedale Civile di Brescia. La bimba è stata ricoverata d’urgenza.

Bimba di 3 mesi sviene dal pediatra: la morte improvvisa

I medici dell’ospedale bresciano hanno fatto il possibile per salvare la bambina. Tuttavia, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.

La piccola è deceduta in ospedale. Sul corpo della bimba sarà eseguita l’autopsia, necessaria per comprendere le cause del decesso.