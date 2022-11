Jyedon Pollard, bimbo di due anni, è morto dopo essere stato sbranato da un rottweiler davanti alla sua mamma.

Jyedon Pollard, bimbo di due anni, è morto dopo essere stato sbranato da un rottweiler davanti alla madre, uno dei due cani con cui stava giocando nel cortile di un motel di Cowra, in Australia.

LEGGI ANCHE: Bimbo di tre anni azzannato al volto da un cane mentre gioca al parco di Bolzano

Bimbo di due anni morto dopo essere stato sbranato da un rottweiler davanti alla madre

Jyedon Pollard, un bambino di soli due anni, è morto al Westmead Hospital di Sidney, a causa delle profonde ferite provocate dalle zanne di un rottweiler con cui stava giocando nel cortile di un motel di Cowra, in Australia. Il cane lo ha aggredito per ragioni ancora sconosciute, sbranandolo a morte davanti alla madre e alle due sorelle. La tragedia si è consumata al Country Gardens Motor Inn, come riferito dal Daily Telegraph.

La famiglia alloggiava temporaneamente nel motel, in attesa di trovare una nuova sistemazione. “Siamo tutti devastati: quando un bambino così piccolo muore in quel modo, è una cosa sconvolgente per tutti” ha dichiarato Bob Noble, sovrintendente della polizia del New South Wales.Il primo a prestare soccorso al bambino è stato un testimone.

La dinamica dell’aggressione è da chiarire

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e il motivo che ha spinto il cane ad attaccare.

Dopo l’aggressione i due animali sono stati chiusi nel cortile e poi sequestrati dalle autorità. Non è chiaro a chi appartenessero. Secondo quanto riportato da Abc Net, verranno soppressi tramite eutanasia nella giornata di oggi, 9 novembre. “Ho sentito dei bambini urlare, ho guardato fuori dalla finestra dall’altra parte della strada e ho visto un ragazzo che trasportava un bambino, con le persone intorno in preda al panico” ha dichiarato un residente.

“L’intero quartiere resterà vicino alla famiglia colpita da questa terribile tragedia” ha dichiarato Bill West, sindaco di Cowra.