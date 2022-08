Morto annegato un bimbo disabile. Ha subito un'aggressione o è caduto involontariamente nel fiume? Il padre era stato aggredito e derubato.

Un tragedia che è diventata un giallo è accaduta in Austria, dove un bimbo disabile è morto annegato dopo essere caduto in un fiume. Il padre era privo di sensi e non lo ha potuto soccorrere.

Bimbo disabile di 6 anni morto annegato in un fiume mentre il padre è svenuto

Per ricostruire la dinamica della morte del bimbo gli inquirenti hanno dovuto iniziare dal principio, ossia dall’aggressione che ha portato allo svenimento del padre. All’alba, come quasi ogni giorno, il bimbo di 6 anni usciva con il padre per fare una passeggiata in riva al fiume Kitzbüheler Ache. Sfortunatamente dei ladri avrebbero assalito il padre con l’intendo di derubarlo. Un solo colpo alla nuca per fargli perdere i sensi.

Al suo risveglio l’uomo ha chiesto dove fosse il figlio.

Il ritrovamento del cadavere e le condizioni del padre

Ad avvertire i soccorsi e la polizia è stato un passante che ha notato l’uomo privo di sensi ed una carrozzina vuota, si apprende da Leggo. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del bimbo di 6 anni e lo hanno trovato senza vita pochi metri più avanti, nel fiume.

Resta un’incognita: il piccolo è stato aggredito o è finito involontariamente nel lago? L’uomo vittima dell’aggressione adesso è ricoverato in stato di choc.