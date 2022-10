Boeing cargo diretto negli Usa perde una ruota dopo il decollo da Grottaglie: il video virale sul web

Incidente a Grottaglie: un Boeing 747 cargo ha perso una delle ruote subito dopo il decollo. Le immagini sono state diffuse sui social.

Un Boeing cargo diretto negli Stati Uniti ha perso una ruota dopo essere decollato da Grottaglie (Taranto). Il video dell’accaduto è diventato virale sui social.

Boeing cargo diretto negli Usa perde una ruota dopo il decollo da Grottaglie

Nella mattinata di martedì 11 ottobre, un Boeing 747 cargo LCG Dreamlifter è decollato da Grottaglie, in provincia di Taranto, per dirigersi a Charleston, negli Stati Uniti d’America.

A Grottaglie, dove aveva caricato le fusoliere del 747 realizzate nello stabilimento Leonardo, il velivolo ha perso una delle ruote subito dopo il decollo. La ruota è caduta abbattendosi su un tendone che si trovava in posizione adiacente alla pista dell’aeroporto ed è stata ritrovata nel terreno da un viticoltore.

L’intera scena è stata immortalata in un video amatoriale che attraverso il quale è stato documentato l’intero accaduto. Le immagini sono state postate su Facebook e sono rapidamente diventate virali.

Il video virale sul web

Il Boeing 747 partito dall’aeroporto Arlotta di Grottaglie si trovava già in volo quando ha perso la ruota, atterrata in zona aeroportuale. Prima di arrestare la sua corsa, ha rimbalzato più volte sul terreno per poi approdare in una vigna – fortunatamente deserta –, sfondando una recinzione.

In seguito all’incidente, sul posto si sono recati gli agenti del Commissariato di Grottaglie. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, nonostante il velivolo disponesse di una ruota in meno montata su uno dei carrelli, il mezzo ha proseguito il volo ed è arrivato a destinazione senza incappare in alcun problema in fase di atterraggio.