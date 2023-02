Bologna, frana colpisce Monterenzio: due case distrutte e 18 persone evacuate

Una frana ha colpito in modo importante Villa Sasso Nero nel comune di Monterenzio. Si segnalano molte persone evacuate.

La comunità di Monterenzio, comune situato sull’Appennino bolognese, sta vivendo momenti difficili. Nella giornata di martedì 6 febbraio la frazione di Villa Sasso Nero è stata colpita una frana che ha interessato un’area di circa un chilometro.

Stando a quanto hanno reso noto i vigili del fuoco non ci sarebbero per fortuna feriti. Si segnalano tuttavia disagi non da poco: si parla di 18 persone evacuate, mentre sono due le case distrutte.

Frana a Monterenzio, diciotto persone evacuate e due case distrutte

La frana avrebbe colpito un’area fortunatamente isolata. Ciò ha permesso di limitare il bilancio, almeno perciò che riguarda i feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a procedere con l’evacuzione delle famiglie.

Si segnala inoltre l’intervento degli operatori dell’Agenzia regionale per territoriale e la Protezione Civile.

“Interrotte due strade provinciali”

Nel frattempo l’Agenzia regionale per territoriale e la Protezione Civile, ha provveduto a rendere noto su Facebook: “Tecnici dell’Agenzia regionale sono stati in sopralluogo a Villa Sasso Nero, nel Comune di Monterenzio (Bo), dove questa mattina si è mossa una vasta FRANA, di circa un chilometro di lunghezza.

Evacuate 18 persone, due ABITAZIONI distrutte. Interrotte due STRADE provinciali, la 35 di Sasso Nero e la 21 di Valle del Sillaro. L’Amministrazione comunale ha attivato il COC. Domani un DRONE sorvolerà la zona per osservarla dall’alto”.