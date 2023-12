Andrea Vignoli è morto all’età di 60 anni, dopo aver combattuto contro una brutta malattia, che alla fine ha avuto la meglio.

Morto Andrea Vignoli: icona del basket sommerso bolognese

Vignoli, classe ’63, è diventato un punto di riferimento nel Playground dei Giardini Margherita. Nonostante il suo metro e settanta, ha scritto parte della storia del basket sommerso del capoluogo emiliano. Ha trascorso gli ultimi giorni presso l’Hospice di Bentivoglio, con la compagna Sandra sempre al suo fianco. La notizia della scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra amici e conoscenti.

Un play “tascabile”

Andrea ha iniziato con la maglia della Pallavicini, per poi militare nel Budrio e nel Granarolo. Dotato di stoffa e ingegno, è sul cemento dei Giardini Margherita che ha dato il meglio di sé, diventando un idolo e un’icona. Nonostante la statura non fosse da cestista, ha sempre compensato con i polpacci d’acciaio e un’incredibile elevazione. Come ricorda il Resto del Carlino era stato annoverato tra i cosiddetti play “tascabili”, fenomeni in grado di raggiungere il canestro grazie ad improvvise accelerazioni.

Il cordoglio della città

La notizia della morte ha scosso tutta la comunità, che lo ricorda soprattutto per la celebre foto in cui schiaccia a canestro sfoggiando la maglia con scritto “Da Massimo Abbigliamento”. Quando non era sul campo dedicava anima e corpo ai propri pazienti, come odontotecnico. Messaggi di cordoglio si sono susseguiti sui social. Nei prossimi giorni la famiglia renderà nota la data dei funerali.