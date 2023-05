Stamattina la Russia ha bombardato un ospedale della città ucraina di Dnipro: durante l'attacco sono state uccise due persone e ferite ventitré, ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area incendiata

La guerra non dà respiro. Nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio 2023, la Russia ha bombardato un ospedale della città ucraina di Dnipro.

In cerca di eventuali dispersi

Durante l’attacco sono state uccise due persone e ferite ventitré (tra cui due bambini). I missili lanciati hanno distrutto parte dell’edificio e causato un incendio per più di mille metri quadrati dentro e intorno alla struttura ospedaliera. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area incendiata. Non è escluso che ci siano dei dispersi.

Il tweet di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky scrive su Twitter la notizia del bombardamento: «Un altro attacco missilistico, un altro crimine contro l’umanità. Gli edifici di una clinica psicologica e di una clinica veterinaria nella città di Dnipro sono stati distrutti. Stando ai dati emersi finora, una persona è stata uccisa e quindici sono rimaste ferite. Le conseguenze dei bombardamenti vengono eliminate e le vittime vengono soccorse. Tutti i servizi necessari sono coinvolti. Solo uno stato malvagio può combattere contro le cliniche. Non ci può essere alcuno scopo militare in questo. È puro terrore. La Russia ha scelto la via del male di sua volontà e non abbandonerà questa strada da sola. Dobbiamo sconfiggere il terrore e lo faremo. L’Ucraina e l’intero mondo libero insieme. Grazie a tutti coloro che nel mondo ci aiutano!».