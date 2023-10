La vedova di Abdessalem Lassoued, il 45enne tunisino che ha compiuto l’efferato attentato fra le strade di Bruxelles la sera del 16 ottobre, non aveva idea dei piani del marito e dopo aver visto il suo video si è recata alla stazione di polizia. La donna ha raccontato le sue ultime terribili ore ad un quotidiano fiammingo.

Bruxelles, parla la moglie dell’attentatore

La moglie di Lassoued ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano belga ‘Het Laatste Nieuws’ in cui parla del terribile gesto compiuto dal marito. “Quasi non riesco a parlare di quello che ha fatto. Non ho più il coraggio, ho vissuto tutta la notte nella paura. Sono completamente esausta” – spiega la donna che ha raccontato di aver passato le ore successive all’attentato in una stazione di polizia. Marito e moglie hanno dato alla luce solo pochi anni fa una bambia: “Eravamo una coppia come altre. Alla bambina non ho ancora detto niente, non saprei come farlo e adesso è troppo presto”.

Bruxelles, l’intervista alla moglie dell’attentatore

Anche alcuni amici della coppia sono stati intervistati in Belgio e tutti loro hanno raccontato che la famiglia del killer sembrava tranquilla anche se qualche segno di un nuovo e sospetto fondamentalismo iniziava a mostrarsi. “Ultimamente, il marito era diventato molto severo e costringeva sua figlia a mettere il velo“.