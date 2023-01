Durante la puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 28 gennaio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Valentina e Corrado.

I telespettatori, che hanno avuto una forte empatia con la donna, vorrebbero sapere cosa è accaduto dopo la puntata.

C’è posta per te, la storia di Valentina e Corrado: cosa è successo dopo la puntata

Nella puntata di C’è posta per te di sabato 28 gennaio è stata raccontata la storia di Valentina e Corrado, coppia di Noto. La donna si è rivolta alla redazione per recuperare il rapporto con il marito, che pensa che lei lo abbia tradito.

Valentina ha spiegato che lei effettivamente aveva iniziato a scriversi con un altro uomo, ma che non ha mai avuto rapporti intimi con lui. Il marito ha scoperto i messaggi e se ne è andato di casa, chiedendole il divorzio. La speranza di recuperare il rapporto nasce dal fatto che Corrado, di nascosto alla sua famiglia, ha ancora rapporti con la moglie. La donna ha spiegato che lui ha una mentalità all’antica e che con il tempo lei ha iniziato a sentirsi stretta nel ruolo di madre e moglie che lui pretendeva.

I due hanno avuto un matrimonio di 15 anni e due figli, ma si conoscono da 25 anni. Valentina vorrebbe dedicarsi a se stessa, così inizia a lavorare e finisce gli studi, con disappunto del marito. La mancanza di apprezzamento da parte del marito l’ha portata a scriversi con un altro uomo, ma quando lui se ne è andato lei ha capito di amarlo e di voler stare con lui.

Quando l’uomo è entrato in studio ha spiegato che la moglie aveva detto bugie, che lui l’aveva sempre supportata e che i rapporti con lei erano stati casuali. Lei gli ha chiesto perché le dava appuntamento in campagna, sottolineando che voleva nascondersi dalla famiglia. Maria ha cercato di convincere Corrado del pentimento di Valentina, ma lui non ne ha voluto sapere. Valentina gli ha detto che se chiudeva la busta lei non avrebbe più provato a riallacciare il rapporto.

Valentina e Corrado: cosa è successo dopo la puntata?

La storia di Valentina e Corrado ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno avuto grande empatia nei confronti della donna. Tutti si sono chiesti come si andata dopo la puntata. Molti utenti hanno fatto notare un indizio social che spiega chiaramente cosa è accaduto. Secondo diversi fonti social direttamente da Noto, i due non hanno più avuto rapporti. Anche sui canali social di C’è posta per te non sono stati pubblicati aggiornamenti e questo conferma che i due sono rimasti separati. Corrado ha scelto lo stato sentimentale di “separato” per i social. In molti hanno apprezzato il comportamento della donna che, pur avendoci provato ancora una volta, ha poi deciso di mantenere la sua linea, lasciando perdere l’ormai ex marito.