Donna diventa mamma a 57 anni: la vicenda si è verificata a Cagliari e ha avuto come protagonista Maria Cristina Lecis e suo marito di 67 anni.

A Cagliari, una donna è diventata mamma all’età di 57 anni: la singolare vicenda è stata raccontata dalla diretta interessata durante la sua partecipazione a Pomeriggio Cinque.

Cagliari, donna diventa mamma a 57 anni: “Perché negare una gioia a chi ha quest’età?”

Maria Cristina Lecis ha realizzato il suo sogno di diventare mamma all’età di 57 anni. La donna ha raccontato la sua esperienza a Pomeriggio Cinque. In collegamento con il format condotto da Barbara D’Urso, Lecis è apparsa insieme al marito di 67 anni e ha rivelato di aver scelto di intraprendere un delicato percorso di fecondazione assistita descritto come “molto difficile e faticoso” pur di riuscire a diventare madre nonostante l’età avanzata.

Dopo aver affrontato innumerevoli sfide, la donna ha avuto una bambina lo scorso 17 agosto a Cagliari. Quello della Lecis è un caso estremamente raro, reso ancora più incredibile dalle costanti difficoltà incontrate dalla 57enne ogni volta che ha tentato di rimanere incinta e dal fatto che avesse rischiato di dover subire l’asportazione dell’utero in passato.

La neomamma è stata bersagliata da critiche feroci ma sia lei che il marito hanno replicato che faranno in modo di non far mancare nulla alla figlia.

“Perché negare una gioia del genere a chi, ormai, ha raggiunto questa età?”, hanno domandato i coniugi.