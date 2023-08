Una forte scossa di terremoto è stata registrata ieri in Calabria, nelle vicinanze di Vibo Valentia. Il sisma di magnitudo 3.0 si è verificato nella serata ed è stato avvertito dalla popolazione in maniera indistinta. La notizia è stata diffusa subito dopo dagli esperti dell‘Ingv.

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.0 a Vibo Valentia

L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato nella serata di ieri tramite i propri canali social, la notizia che un teremoto di magnitudo 3.0 aveva colpito la Calabria. L’epicentro del terremoto è stato individuato a Torre Ruffa, vicino a Vibo Valentia, mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 163.2 chilometri. La scossa è stata percepita dai cittadini, ma fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.

I terremoti in Calabria: una zona sismica

Come sappiamo, l’area del Sud Italia e della Calabria non è nuova al verificarsi di episodi sismici come quello avvenuto nella serata di ieri. L’ultima scossa di tale entità registrata nella regione si era verificata lo scorso 11 Giugno nella provincia di Cosenza. In quel caso si era trattato di un sisma di magnitudo 3.0 che non aveva causato danni alla popolazione, nonostante l’epicentro fosse a poca profondità (solo 10 chilometri).