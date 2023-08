Il terribile infortunio di Luciano Sanchez, diventato subito virale sui social, è avvenuto durante il match valido per gli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense. A procurarglielo, pur non facendolo di proposito, è stato l’ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana Marcelo.

Calcio, Marcelo rompe la gamba di Luciano Sanchez: il fallo pericolosissimo

Marcelo è noto in tutto il mondo del calcio per essere uno straordinario terzino dalle doti tecniche eccelse e per la grande correttezza nei confronti di avversari e compagni tipica dei calciatori brasiliani. Per questo ha stupito tutti leggere la notizia che era stato responsabile di un fallo di gioco tanto brutto come quello subito da Luciano Sanchez. Lo scontro, per la verità, è stato del tutto fortuito, ma ha avuto lo stesso conseguenze devastanti. La gamba sinistra del giocatore dell’Argentinos Juniors si è piegata in maniera innaturale, fino alla rottura completa del ginocchio.

La diagnosi dei medici: “Mai vista una cosa simile”

Con un solo fallo, Luciano Sanchez ha rotto il legamento crociato anteriore, il legamento esterno, parte del rotuleo, parte del legamento crociato posteriore. Un infortunio praticamente senza precedenti nella storia del calcio, così come confermato anche dai medici che lo hanno preso in cura. “Non ho mai visto una cosa simile in 23 anni di carriera” – ha commentato uno dei medici che ha offerto le prime cure al calciatore – “C’è stata quasi una separazione tra il perone e il femore.”