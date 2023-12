Calcio, Superlega: ecco come funzionerà

La sentenza della Corte di giustizia europea segna la sconfitta della Uefa e del suo presidente Aleksander Ceferin. D’altra parte il verdetto sancisce la vittoria politica di Florentino Perez e dei club spagnoli, Real Madrid e Barcellona, grandi promotori della creazione della Superlega.

Superlega: il format

La Superlega avrà 64 squadre, divise in tre leghe: Star, Gold e Blue. Nella prima e nella seconda lega ci saranno 16 club divisi in due gruppi da otto. Nell’ultima lega ci saranno invece quattro gruppi da otto squadre per un totale di 32 club.

Non ci sarà incremento di giorni di calendario rispetto a quelli previsti dalle attuali competizioni e nel primo anno i club saranno selezionati in base a un indice con criteri basati sulle prestazioni.

La prima parte della competizione si svolgerà da settembre ad aprile, con sfide di andata e ritorno tra squadre della stessa lega. Ci saranno poi le fasi finali delle tre leghe dove si qualificheranno le prime quattro di entrambi i gruppi della Star e le prime quattro di entrambi i gruppi della Gold; infine si qualificano le prime due di ogni gruppo della Blue.

Quarti e semifinali si giocheranno con la formula dell’andata-ritorno mentre si terrà un’unica finale in campo neutro. Si proclameranno così tre campioni: i campioni della Star, della Gold e della Blue. Le ultime due della Star retrocederanno nella Gold e ovviamente le prime due della Gold saranno invece promosse alla Star. Lo stesso discorso vale tra Gold e Blue.

Infine, ogni anno 20 delle 32 squadre della Blue lasceranno la Superlega per essere rimpiazzate da venti formazioni, scelte sulla base dei risultati ottenuti nei campionati nazionali.

Ricavi e streaming

A22 Sport, la società che sponsorizza la Superlega, fa sapere in un comunicato: “Per garantire la stabilità nella fase iniziale delle competizioni, i ricavi durante i primi tre anni della nuova competizione saranno garantiti per un importo superiore a quello attualmente previsto nel prossimo ciclo. I pagamenti di solidarietà saranno pari all’8% dei ricavi della Lega, con una somma minima di 400 milioni di euro, più del doppio dell’importo distribuito dall’attuale competizione paneuropea.”

Aggiunge poi: “La proposta comprende anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo diretto-fan al mondo, dove miliardi di tifosi potranno guardare tutte le partite della Super League gratuitamente in diretta.”