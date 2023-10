Calcioscommesse, un ex bianconero sapeva della ludopatia di Fagioli?

Nella vicenda calcioscommesse rientrerebbe un altro ex bianconero: Leonardo Bonucci comparirebbe in alcune chat con Fagioli, consapevole della ludopatia del ragazzo. Al momento non ci sono prove del suo coinvolgimento nelle puntate.

Calcioscommesse, Bonucci coinvolto nella chat di Fagioli

Ogni giorno che passa si aggiungono nuovi tasselli alla vicenda calcioscommesse: secondo Repubblica, tra i calciatori coinvolti nello scandalo ci sarebbe anche Leonardo Bonucci.

L’ex bianconero sarebbe stato al corrente della ludopatia di Fagioli, ma al momento non ci sono prove che confermerebbero invece un suo coinvolgimento nelle puntate.

Sempre secondo Repubblica, pare che due giocatori della Juventus fossero di fatto a conoscenza della malattia del ragazzo, e non si esclude l’ipotesi che possa avre scommesso lui.

Tuttavia al momento gli inquirenti non hanno prove concrete di possibili coinvolgimenti di altri compagni di squadra.

Cosa rischia la Juventus?

Al momento l’ipotesi che qualche membro dello staff interno della Juventus fosse a conoscenza della ludopatia di Fagioli rimane solo una voce di corridoio. L’allenatore Massimiliano Allegri non è assolutamente coinvolto nella vicenda che però ogni giorno si arricchisce di nuovi colpi di scena, grazie alle soffiate di Fabrizio Corona.

A livello legale quindi la società Juventus non è coinvolta al momento e non rischierebbe nulla in termini di penalizzazioni. A livello individuale però Bonucci potrebbe essere accuato di omessa denuncia.