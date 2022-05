Caldo in casa: il miglior condizionatore portatile del 2022

Chiudere le finestre nelle ore più calde, usare delle tende da sole o pannelli solari permette di sopportare il caldo in casa e avere un ambiente fresco

Il periodo estivo non è ancora arrivato, ma sono già molti che hanno difficoltà a sopportare il caldo in casa di questi giorni. Per riuscire a tollerarlo e contrastarlo, sono tantissime le soluzioni da adottare che permettono di dare un po’ di refrigerio agli ambienti domestici in modo da godere della tranquillità casalinga.

Caldo in casa

Sebbene la stagione estiva non sia ancora giunta, il termometro di questo periodo di maggio ha già fatto registrare temperature molto alte ed elevate con persone che stanno avendo difficoltà a tollerare il caldo. Nelle giornate più afose, le mura domestiche possono trasformarsi in un inferno e sono varie le soluzioni a cui aggrapparsi per sopperire.

Le temperature sopra la media, l’afa e l’assenza di refrigerio rischiano di rendere le giornate davvero invivibili soprattutto in casa e non si ha la possibilità di andare al mare oppure in piscina a rinfrescarsi. Per poter sopravvivere, i condizionatori portatili come Artic Cube, ma anche i climatizzatori sono il metodo migliore.

Per rimediare al caldo in casa è bene optare per utili stratagemmi e anche verificare la progettazione di alcune stanze della casa in modo da garantire il massimo refrigerio e rinfrescare i luoghi della casa. Una soluzione utile potrebbe essere quella di scegliere dei materiali a infissi isolanti per le finestre e le vetrate.

Sono sicuramente piccoli accorgimenti e trucchi che sicuramente possono aiutare. In fondo, come spesso si dice in questi casi, prevenire è meglio che curare. Si consiglia di prestare attenzione ai consigli degli esperti del settore in modo da riuscire a tollerare il caldo in casa e garantire un po’ di fresco all’abitazione.

Caldo in casa: cosa fare

Riuscire a tollerare il caldo in casa è sempre molto difficile. Quando le temperature sono in aumento è anche complicato studiare e concentrarsi nelle normali attività quotidiane. Per evitare che la propria casa si trasformi in un forno, è bene cercare di schermare le vetrate e le finestre con delle tende parasole o degli oscuranti in modo che il sole non entri.

Si può anche chiudere le finestre nelle ore più calde della giornata, quindi dalle 10 alle 17 evitando così di far entrare il sole e rinfrescare l’ambiente. Le finestre si possono aprire verso sera o la mattina presto in modo da far arieggiare un po’ la casa. Cercare di limitare o evitare del tutto l’uso del forno e di tutti quegli elettrodomestici che possono surriscaldare la casa.

Se si decide di accendere il climatizzatore o condizionatore è bene cercare di regolarlo a una temperatura adeguata. Bagnarsi spesso i polsi con acqua fredda può aiutare a rinfrescarsi e abbassare un po’ la temperatura corporea. Mettere nelle terrazze e neii balconi delle piante può essere una schermatura naturale in modo da dare ombra all’abitazione.

Per rendere il caldo maggiormente sopportabile è bene anche cambiare le proprie abitudini alimentari consumando cibi freschi come frutta e verdura di stagione. Sono cibi che contengono molta acqua, quindi utile per idratarsi correttamente, ma apportano anche sali minerali. L’impiego di pannelli solari interni è un’altra delle possibili soluzioni per tollerare un po’ meno il caldo domestico.

Caldo in casa: condizionatore portatile

Una soluzione efficace e anche economica per risparmiare sul costo della bolletta e per contrastare il caldo in casa è optare per il miglior mini condizionatore portatile presente in commercio. Si tratta di Artic Cube, che permette di dare refrigerio agli ambienti domestici in modo sano ed efficace senza installazioni o altri sfonrzi. Essendo portatile è possibile trasportarlo con facilità da una stanza all’altra della casa.

Rinfresca le stanze in modo rapido grazie al sistema di tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. L’acqua subisce poi un processo di evaporazione che rilascia aria fredda per donare luoghi freschi. Facile da usare perché bisogna riempire il serbatoio d’acqua e poi attivarlo.

Una soluzione innovativa ed ecologica dal design gradevole. Un prodotto come Artic Cube è compatto e piccolo senza causare il minimo ingombro. Raffredda l’aria in pochi minuti con i filtri che rimangono pregni d’acqua per 8 ore. Una soluzione sana priva di particelle di polvere.

Grazie alla sua tecnologia, al rapporto qualità prezzo e alla facilità di utilizzo, è riconosciuto come il miglior condizionatore portatile per l’estate 2022. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sull’immagine sottostante

Un condizionatore portatile che non solo rinfresca, ma purifica e umidifica l’ambiente. In poco tempo, permette di godere di una aria fresca e pulita.

Una soluzione che ttrova consenso anche tra i consumatori che lo raccomandano.

Una soluzione esclusiva e originale non ordinabile nei negozi o Internet, ma solo sul sito ufficiale del prodotto compilando il form per poter attivare l’offerta al costo di 59€ con altre opzioni. Si paga con Paypal, carta di credito o anche in contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

