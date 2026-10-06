"Sono cambiato". Torna dalla ex, la minaccia col coltello e poi la violenta

"Sono cambiato". Torna dalla ex, la minaccia col coltello e poi la violenta

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel Palermitano con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali ai danni dell'ex compagna. Dopo aver riallacciato i rapporti con lei, il 41anni l'avrebbe prima minacciata con un coltello, poi violentata.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel Palermitano con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali ai danni dell’ex compagna. Stando alle informazioni che emergono, l’uomo sarebbe riuscito a riallacciare i rapporto con l’ex, per poi minacciarla con un coltello e violentarla. I dettagli.

“Sono cambiato”. Torna dalla ex, la minaccia col coltello e poi la violenta

Un uomo di 41 anni era stato lasciato dalla compagna ma, nonostante ciò, non si era rassegnato. Alla fine, stando a quanto si apprende, l’uomo era riuscito a riallacciare i rapporti con l’ex, arrivando però a minacciarla prima con un coltello, poi a violentarla. Già nel 2020, nel corso della relazione, l’uomo si era mostrato possessivo, geloso e violento, con minacce di morte, telefonate ossessive e comportamenti persecutori, che avevano portato la donna all’interruzione del rapporto e a misure restrittive, quali il divieto di avvicinamento fino ad arrivare agli arresti domiciliari, in seguito a varie aggressioni.

Dopo aver scontato la pena però il 41enne sarebbe riuscito a ricucire il rapporto, asserendo di essere cambiato. Ciò però non sarebbe avvenuto, con l’ex che sarebbe stata appunto minacciata con un coltello e poi violentata.

Palermo, torna dalla ex, la minaccia con un coltello e la violenta: arrestato un 41enne

Le aveva detto di essere cambiato, ma così non è stato.

I carabinieri della stazione di Villabate hanno quindi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti del 41enne accusato di violenza sessuale e lesioni personali ai danni dell’ex compagna. L’uomo infatti l’avrebbe prima minacciata con il coltello, poi l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. Le indagini, coordinate dal secondo dipartimento Fasce deboli della Procura guidato da Laura Vaccaro, hanno permesso di raccogliere un solido quadro indiziario, basato su accertamenti medico-legali, prelievi biologico, sequestri e ovviamente sulle dichiarazioni della vittima.