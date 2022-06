Cameriera picchiata a sangue dai titolari del ristorante per aver chiesto lo stipendio

Lavorava come cameriera in quel ristorante ma è stata picchiata dai titolari per aver chiesto degli stipendi arretrati. Indagano i carabinieri.

Una donna che lavorava presso un ristorante in Liguria è stata picchiata a sangue dai titolari. La sua colpa? Aveva chiesto il pagamento di alcuni stipendi arretarati. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Cameriera picchiata dai titolari di un ristorante in cui lavorava

L’aggressione è avvenuta a Riva Tignoso, in provincia di Genova. Una donna di 40 anni si è recata presso un ristorante della zona dove in passato aveva lavorato come cameriera ed aveva chiesto ai titolari degli stipendi che non le erano mai stati pagati. Dopo la richiesta della donna è nata una discussione, sfociata poi in violenza. Almeno 4 persone, sull’uscio della porta del ristorante, hanno preso a pugni la 40enne.

Una volta che la donna è caduta al suolo, i titolari hanno continuato a colpirla.

Le indagini dei carabinieri

Dei testimoni oculari hanno chiamato subito il 118 e i militari dell’arma. La donna è stata portata in ospedale e presenta diverse lesioni e traumi. I carabinieri hanno interrogato tutti i presenti e successivamente anche i titolari che sono stati responsabili dell’aggressione. I 4 aggressori hanno raccontato la loro versione dei fatti.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla vicenda e non hanno rilasciato dichiarazioni. Ignoti i dati anagrafici di vittima e aggressiori, come è ignota la causa dell’aggressione.