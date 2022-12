Capodanno Rai, gli ospiti che parteciperanno a "L'anno che verrà": tutti i dettagli

Nella serata di sabato 31 dicembre 2022, i telespettatori di Rai 1 potranno festeggiare il Capodanno insieme ad Amadeus, che anche quest’anno è stato scelto come conduttore per “L’anno che verrà”.

Ecco alcune anticipazioni sugli ospiti che prenderanno parte al programma e non solo.

La città di Perugia ospiterà Amadeus e tutto il cast de “L’anno che verrà”, nella serata di sabato 31 dicembre 2022.

La trasmissione Rai che accompagna i telespettatori della rete nazionale nel passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo vanta anche per quest’edizione ospiti molto importanti, come ad esempio: Modà, Francesco Renga, Dargen D’Amico, Raf, Iva Zanicchi, LDA, Donatella Rettore, Tancredi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

L’amatissimo Amadeus sarà anche per quest’anno al timone de “L’anno che verrà” ed in merito a questa nuova edizione del programma, ecco cos’ha dichiarato il conduttore, secondo quanto riportato da Umbria24:

“Sarà un fiume di musica dato che è Capodanno e non bisogna parlare molto. La tv per molti sarà un sottofondo. Le canzoni? Al di là dell’età degli artisti ho voluto tutti pezzi noti e orecchiabili”.

E a queste parole ha aggiunto le seguenti:

“Quest’anno abbiamo il valore in piazza della piazza: il Capodanno in piazza non ne ha per nessuno”.