Muore cadendo dal terzo piano dopo aver partecipato al matrimonio di un amico: la tragica fine dell'ex calciatore Francesco Marchi

Dramma a Carpi: Francesco Marchi, ex calciatore, precipita dal terzo piano. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla madre la mattina dopo. I carabinieri indagano per ricostruire i fatti che hanno portato alla morte del ragazzo.

Una serata con gli amici per festeggiare il matrimonio di uno di loro, poi il rientro a casa. Al mattino, la tragica scoperta da parte della madre. È la triste storia che ha come protagonista il trentenne Francesco Marchi, morto dopo essere caduto dal terzo piano della villa in cui abitava insieme ai familiari. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel giardino di casa dalla madre del ragazzo appena sveglia. Inutile la chiamata ai soccorsi: il ragazzo è morto sul colpo dopo la caduta, come confermato dai sanitari giunti a casa del giovane.

Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri, anche se una prima ricostruzione sembra accertare la caduta dall’alto del giovane. Le cause della caduta, però, sono ancora da determinare.

A Carpi, intanto, c’è grande tristezza per la scomparsa di Francesco Marchi, ex calciatore a capitano del Reggiolo calcio. Proprio in onore del giovane, la partita Reggiolo-Sammarinese è stata rinviata. Amici e famigliari piangono il ragazzo, definito solare e sempre sorridente, e cercano di capire come sia potuto cadere dal terzo piano di casa sua.

Attraverso le loro testimonianza, gli inquirenti hanno ricostruito le ultime ore di vita dell’uomo, ma mancano alcuni dettagli che arriveranno dall’autopsia prevista a breve.

L’autopsia sul corso di Francesco Marchi chiarirà alcuni dettagli sul come sia avvenuto il decesso, in primis sull’orario della morte del giovane. Il ragazzo infatti era tornato in tarda notte da Verona, dopo aver partecipato al matrimonio di un amico.

Nessuna ipotesi, al momento, è esclusa dagli inquirenti.