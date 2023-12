In provincia di Caserta, una donna di 77 anni è stata trovata morta in un baule: in relazione al caso, è indagata una figlia della vittima.

Una donna di 77 anni è trovata morta in un baule sigillato con del nastro adesivo in una casa di Mondragone, in provincia di Caserta. La vittima è stata identificata come Concetta Infante. In relazione al caso, stando alle informazioni sinora diffuse, pare sia indagata la figlia dell’anziana signora.

Caserta, donna trovata morta in un baule: indagata la figlia

La figlia della vittima, una donna di 40 anni al momento disoccupata, ha spiegato ai carabinieri che sua madre sarebbe morta dopo essere caduta e aver sbattuto la testa. L’incidente domestico si sarebbe verificato circa un mese prima del ritrovamento del corpo di Concetta Infante nel baule.

Intanto, la 40enne ha continuato a percepire la pensione della madre: avrebbe, infatti, beneficiato di almeno due mensilità.

Autopsia e ritrovamento del cadavere

Al momento, per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, si attendono i risultati dell’autopsia alla quale verranno sottoposti i resti della 77enne. L’esame autoptico stabilità se la vittima è effettivamente morta per un incidente domestico oppure se è stata uccisa.

A ritrovare il cadavere e a contattare le autorità è stata un’altra figlia di Concetta Infante che, nei giorni scorsi, si era recata a Mondragone poiché non riusciva a mettersi in contatto con la mamma. Nonostante i ripetuti tentativi di avere una conversazione telefonica, riceveva soltanto messaggi dal numero della donna che le spiegava di non poter parlare ma di stare bene.