Caso Cospito: imbrattata la sede della rappresentanza italiana a Bruxelles

“Free Cospito” è la scritta che è apparsa nella notte sull’ingresso della sede della Rappresentanza Permanente d’Italia, presso l’Unione Europea a Bruxelles. Una scritta e altri segni di vernice che hanno imbrattato l’ingresso.

Dopo il sopralluogo delle autorità belghe, avvisate dai funzionari italiani, la scritta è stata cancellata ed è stata subito avviata un’indagine su quanto accaduto. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, sono state immediatamente contattate le autorità competenti.

Minacce in Europa e in Italia

Ieri l’Iveco Defence Vehicles di Bolzano, azienda del gruppo Exor attiva nel settore della Difesa, ha ricevuto una lettera di minacce firmata “Federazione anarchica informale”, in una busta con un proiettile.

Nella lettera è stato fatto riferimento al caso di Alfredo Cospito, ma c’erano anche accuse sulla fabbricazione di armamenti in relazione alla guerra in Ucraina. Giorni fa è arrivato un pacco sospetto all’ambasciata d’Italia a Lisbona. Il pacco riportava scritte aggressive, ma secondo quanto precisato da fonti diplomatiche all’Ansa non si trattava di movimenti anarchici.