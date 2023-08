Celine Dion, la cantante va verso il ritiro dalla musica: potrebbe non cantare più in pubblico

“My heart will go on”, “Think twice”, senza contare una vittoria all’Eurovision Song Contest nel 1988… alla gloriosa carriera di Celine Dion potrebbe essere messa la parola fine. La cantante che sta affrontando una brutta malattia che la starebbe profondamente debilitando dal punto di vista di fisico, potrebbe non esibirsi mai più in pubblico. Lo hanno reso noto alcune fonti che sono state riportate dalla testata estera RadarOnline.

Celine Dion va verso il ritiro dal mondo della musica: le condizioni della cantante

Stando a quanto si apprende da addetti ai lavori, la cantante faticherebbe ad uscire di casa, anche solo per un breve tempo. Oltre a ciò non ci sarebbe in programma di fissare nuovamente le date del tour 2023-2024 e per le quali a maggio era stata disposta la cancellazione. Un insider che è stato interpellato dal “The National Enquirer” ha inoltre spiegato che sono quasi 600 giorni che Celine Dion non viene fotografata in pubblico, evidenziando anche: “Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti rumori che scatenano spasmi, che la rendono suscettibile al fallimento. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili.”

La sindrome della persona rigida colpisce uno su un milione

Nel frattempo è partita la corsa contro il tempo per trovare una cura efficace contro la “sindrome della persona rigida”, una rara malattia che – spiega la testata – colpisce una persona su un milione. La sorella di Celine, Claudette, ha fatto sapere che i familiari della cantante stanno “incrociando le dita” , mentre un’altra sorella, Linda, ha deciso di trasferirsi nell’abitazione di Celine per occuparsi di lei.