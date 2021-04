Cerignola, uccide la moglie a colpi di pistola e cerca di togliersi la vita

Un uomo di 83 anni ha ucciso la moglie a Cerignola e ha cercato di togliersi la vita. É stato trovato con una ferita alla testa.

Francesco Polidoro, di 83 anni, ha ucciso la moglie Anna Petronelli, di 81 anni, in un appartamento di Cerignola. L’uomo ha cercato di suicidarsi ed è stato trovato con una ferita alla testa. A trovarli è stato il figlio della coppia, che ha subito chiamato i soccorsi e la polizia.

Cerignola, uccide la moglie e tenta il suicidio

Il figlio, quando è entrato nell’appartamento, ha trovato il corpo senza vita della madre e accanto a lei il padre gravemente ferito. Secondo la prima ipotesi degli agenti si tratterebbe di un omicidio con un tentativo di suicidio. L’uomo ora si trova all’ospedale in fin di vita. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9 di oggi, giovedì 15 aprile 2021, quando il figlio della coppia è andato a casa dei genitori e ha fatto la terribile scoperta.

In pochi minuti nell’abitazione di Via Giordano Bruno a Cerignola sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti del Commissariato di Cerignola. I due corpi sono stati trovati sul letto, ma purtroppo per l’anziana donna non c’era già più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il corpo della donna era sul letto, con ferite da arma da fuoco molto evidenti.

Poco distante da lei, riverso ai piedi del letto, era presente il corpo del marito, gravemente ferito da un proiettile in testa ma ancora vivo. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale di Cerignola in gravissime condizioni. La polizia ha trovato l’arma del delitto, una pistola, che era detenuta legalmente dall’anziano. Il figlio si è trovato di fronte ad una scena davvero terribile. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe deciso di uccidere la moglie sparandole diversi colpi con una pistola, poi avrebbe cercato di suicidarsi. Ora sta lottando tra la vita e la morte in ospedale.