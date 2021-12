Cesti di Natale artigianali online i migliori da regalare

Sono diversi i cesti di Natale artigianali da regalare per le feste per ogni budget e tasca che contengono i prodotti tipici della tradizione italiana

Natale sta per arrivare e in questo periodo molti stanno già cominciando a fare i primi regali ad amici e parenti. Per chi non sa ancora cosa donare, i cesti di Natale ricchi di dolci, salumi, ma anche Panettone e bottiglia di spumante, sono un regalo molto gradito per amici e colleghi.

Nei paragrafi a seguire, vedremo i migliori cesti e dove comprarli online.

Cesti di Natale artigianali

Durante il periodo delle festività per i doni ad amici e parenti, non c’è cosa migliore che regalare dei cesti di Natale. Sono dei doni che piacciono sempre molto. La cosa importante è sceglierli in base ai gusti del destinatario in modo da puntare ad alimenti e leccornie che sicuramente amerà consumare durante il periodo delle feste e non solo.

Optare per dei prodotti gastronomici che si trovano nei cesti di Natale è una possibilità sicura, gradita ed economica, considerando che si trovano in commercio per ogni tasca a seconda del proprio budget. Regalare una cesta con prodotti tipici della regione, come quel vino particolare o il prosciutto, denota anche gusti raffinati e ricercati.

I palati maggiormente esigenti e raffinati possono in questo approfittare di una selezione di alcuni dei migliori prodotti gourmet e gastronomici artigianali di ottima qualità e confezionati in modo elegante e anche personalizzato.

Solitamente contengono gli alimenti che si gustano a Natale, quale torrone, cotechino, zampone, ma anche Panettone, ecc.

Cesti di Natale artigianali online

Per chi a causa di impegni o delle giornate frenetiche non riesce ad andare nei negozi o nei supermercati a fare i doni, una ottima idea è quella di comprare i cesti di Natale direttamente online. Sono tantissimi i siti, oltre ad Amazon considerato il numero uno degli e-commerce, a presentare i loro prodotti per fare ottima figura con i familiari e incentivare in questo modo il made in Italy.

I prezzi dei cesti di Natale online tendono a variare e possono partire da un minimo di 10 Euro a un massimo di 250, ma ovviamente dipende dagli alimenti che si trovano all’interno. Oltre ad Amazon sono diversi i siti che propongono questa idea regalo per Natale con bellissimi packaging e confezioni.

Per esempio, alcune aziende propongono alcuni cesti natalizi con i migliori alimenti della tradizione e della gastronomia di Norcia, compreso il formaggio e il salame tipico oppure i legumi e i cereali tipici. Inoltre, ordinare online è semplicissimo. Basta scegliere il cestino che si desidera e selezionarlo nel carrello e scegliere il metodo di pagamento maggiormente appropriato.

Ci sono poi altre aziende che permettono di acquistare i cesti di Natale direttamente online e che puntano su prodotti pregiati e di qualità. Sono diverse le aziende che basta contattare direttamente tramite mail oppure telefono per ordinare il cesto di Natale che più piace tra i tanti proposti oppure è possibile anche personalizzarlo in base ai gusti della persona che lo riceverà. In questi casi, il pagamento è tramite Paypal o carta di credito.

Cesti di Natale artigianali Amazon

Per i cesti di Natale artigianali, il sito di Amazon offre tantissime idee a basso costo con promozioni imperdibili. Non appena si clicca sulla foto si può visualizzare le informazioni del prodotto. Una classifica descrive i migliori prodotti tra quelli più apprezzati e voluti accompagnati da una breve descrizione.

1)Cesto natalizio RegalIdea È festa Lindt

Un cesto del marchio Lindt che contiene tutta una serie di prodotti gastronomici tipici del Natale, tra cui il Panettone, i cioccolatini della Lindor, il cioccolato fondente, il cioccolato al latte e lo spumante. Ottimo il rapporto qualità prezzo con prodotti ottimi. Un articolo Amazon’s Choice.

2)Re regalo kit degustazione Natale

Un cesto che contiene 12 pezzi della tradizione e del made in Italy. I prodotti sono certificati e si trova: il pandoro classico, il cioccolato al latte, i canestrelli, le praline di cioccolato, i cantucci, il torrone, il sugo, le lenticchie, la pasta, aceto balsamico, olio, cotechino. In vendita con il 6%.

3)Cesti natalizi Gombitelli 1

Una cesta con i salumi tipici della Toscana, compreso la pancetta, la mortadella, il vasetto di crema di lardo e il trancio di lardo con un biglietto d’auguri personalizzato da donare al destinatario. Un cesto con i prodotti tipici della tradizione toscana. Buono il prezzo e assolutamente consigliato.

Per chi non ha molto budget a disposizione, sono diverse le idee di cestini di Natale low cost.

