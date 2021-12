Cesti di Natale online: dove ordinare i migliori

I cesti di Natale sono in varie tipologie: da articoli vegani e vegetariani sino ai prodotti artigianali oppure monotematici per accontentare tutti.

Con il Natale alle porte bisogna pensare ai doni da fare. Tra i tanti regali, quelli maggiormente apprezzati sono i cesti di Natale ripieni di ogni leccornia e sapori italiani. Si possono anche comprare online in modo da risparmiare e si trovano in tantissime tipologie a seconda dei gusti del destinatario.

Qui una breve carrellata dei migliori e dove comprarli.

Cesti di Natale online

Ormai la maggior parte degli acquisti, compreso anche la spesa, si fanno online. Durante questo periodo di festa, perché non approfittarne per comprare dei cesti di Natale nei migliori siti di e-commerce in modo da fare un regalo mangereccio ai familiari. Un dono ripieno di cose che amano e con le quali imbandiranno la tavola di Natale.

I cesti di Natale si rivelano una scelta intelligente e sicura. Nel 2020, sono stati tra gli articoli maggiormente venduti su Internet. Online sono a disposizione diversi e-commerce, come Amazon il principale che propongono diverse confezioni natalizie di cui approfittare per comprare il dono da fare in modo che arrivi in tempo per i festeggiamenti.

Ognuno degli e-commerce ha svariate proposte e scelte per cui non sarà affatto difficile trovare quello che è maggiormente adatto.

Inoltre, comprare i cesti di Natale online significa scegliere senza fretta, code o difficoltà di parcheggio. Basta semplicemente collegarsi all’e-commerce, scegliere il tipo di cesto natalizio, pagare con la carta e attendere che il fattorino lo consegni a casa.

Inoltre, optando per un acquisto online, è possibile anche personalizzare il proprio cesto in base alla tipologia, al colore della scatola e volendo si può anche aggiungere un biglietto di auguri.

Un e-commerce come Amazon permette grazie al servizio Prime la consegna rapida per cui è possibile che il pacco arrivi proprio in tempo per Natale direttamente a casa del destinatario.

Cesti di Natale online: tipologie

Sono doni molto apprezzati e tra i migliori che si possano fare a una persona, a prescindere dal carattere, dai gusti, ecc. Un dono particolarmente gradito che non c’è pericolo di riciclare a differenza di altri regali. I cesti di Natale non sono tutti uguali e alcuni sono davvero particolari e originali.

Per uscire un po’ dai soliti schemi, si possono trovare varie tipologie per lasciare il segno e puntare a qualcosa di creativo. Si possono ordinare cesti di Natale regionali con prodotti tipici di una regione, come il Piemonte con dei dolci come i Baci di dama e il cotechino oppure la Campania con gli strufoli e i mustaccioli o altre prelibatezze tipiche.

In alternativa ai classici cesti di Natale, è possibile anche puntare a delle confezioni monotematiche che sapranno stupire. Per un amante dei dolci o dei formaggi, perché non ordinare un cesto a base di queste specialità o di cioccolato, come torte, cioccolatini, oppure anche di bottiglie se adora bere del buon vino. Ci sono anche confezioni per gli amanti della marmellata con confetture di ogni gusto e sapore per la colazione del mattino.

Per un destinatario che ama i prodotti piccanti, si può puntare alla N’duja, la salsiccia piccante o qualche prodotto a base di peperoncino. Infine, se il destinatario conduce uno stile di vita vegano o vegetariano, bisogna evitare prodotti come carne, pesce e puntare ad articoli quali latte di soia, caffè o anche panettone senza glutine in modo che possa assaporarlo.

Cesti di Natale online Amazon

Come già detto, su Amazon si trovano alcuni dei migliori cesti di Natale da donare come regalo alla famiglia o agli amici. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche di ogni prodotto. Qui sotto si trova una classifica con i tre migliori prodotti tra quelli più desiderati e scontati accompagnati da una breve descrizione di ogni articolo.

1)Villa Guelfa cesto natalizio Majestic

Una confezione regalo per Natale con tantissime specialità gastronomiche tipiche. Un cesto natalizio gourmet contenente ben 16 prodotti, tra cui panettone classico milanese, bottiglia di spumante, bottiglia di un altro vino, sacchetto lenticchie, cotechino, confezione di polenta e aceto balsamico, ecc. Un cesto ricco di prodotti di ottima qualità in vendita con l’8%.

2)Cesto natalizio Gran Paradiso 8 pezzi

Comprende ben 8 pezzi in un vassoio in cartone contenente: pasticcini, sugo al pomodoro e funghi porcini, tarallini, i mini grissini al rosmarino, una confezione di lenticchie e di pasta, il cotechino precotto. In offerta con la promozione del 20%.

3)Fumagalli cesto natalizio alimentare

Contiene vari prodotti tipici della gastronomia italiana, come il cotechino precotto, il salame, le lenticchie, il parmigiano, ma anche il salametto e la pancetta. Una selezione dei migliori alimenti e prodotti. Un regalo dai sapori autentici e genuini in offerta con il 18% di sconto. Ottimi i prodotti e di qualità.

Per chi non vuole spendere molto, le migliori idee low cos sui cesti di Natale.