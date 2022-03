Champions League, Liverpool-Inter: 0-1 bella performance dei nerazzurri, ma non basta

Bella performance della squadra nerazzurra che contro il Liverpool ha vinto per 0-1. Purtroppo per qualificarsi non è bastato.

È finita Allo stadio Anfield l’Inter ha battuto il Liverpool per 0-1 nel match valido per gli ottavi di Champions League. Purtroppo il gol di Lautaro al 61esimo non è bastato per qualificarsi. Gli inglesi sono ai quarti.

Champions League, Liverpool-Inter: le formazioni ufficiali