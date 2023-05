Champions League, stadio Meazza tutto esaurito per Milan-Inter

Manca pochissimo a Milan-Inter, match valido per semifinale di Champions League. L’atmosfera, del resto, come ci si poteva aspettare, è particolarmente frizzante anche per via dell’eccezionalità dell’evento. Stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, i tifosi rossoneri si sono “fiondati” a Casa Milan per prendere il proprio posto tra gli spalti di San Siro e il risultato è stato da tutto esaurito.

Champions League, Milan-Inter: tifosi rossoneri allo stadio all’alba per acquistare il biglietto

Allo stadio Meazza potrebbero essere oltre 72 mila i tifosi presenti alla sfida dell’andata del 10 maggio, così come potrebbe essere previsto al match di ritorno del 16 maggio. Con l’avvio della vendita dei biglietti nei giorni scorsi, moltissimi tifosi si sono messi a caccia del proprio pass d’accesso alla finale, tanto che sarebbero state segnalate code già dalle 6 del mattino.

L’Inter: “Richiesta di biglietti senza precedenti”

Anche per quanto riguarda l’altra “controparte”, l’atmosfera non è da meno. L’Inter, attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali ha fatto sapere: “In queste settimane il Club ha preso atto di una richiesta di biglietti senza precedenti. E’ il Derby di Milano, semifinale della UEFA Champions League e martedì 16 maggio si gioca il match di ritorno, che deciderà la finalista. Ringraziamo tutti i tifosi nerazzurri per l’entusiasmo e proprio per questo la società si è impegnata per organizzare una modalità di vendita che riduca code e disservizi, per quanto possibile in una situazione così straordinaria”.

Ha quindi provveduto a spiegare: “FC Internazionale Milano comunica che oggi, martedì 2 maggio, terminerà la prima fase di vendita dedicata agli abbonati alla stagione corrente. In particolare, nella giornata odierna, possono acquistare gli abbonati 22-23 il cui posto di abbonamento è stato riservato alla UEFA o alla tifoseria ospite AC Milan, con quest’ultima che occuperà l’intero secondo anello blu”.