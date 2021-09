Pare che la principessa Charlene di Monaco, ancora bloccata in Sudafrica, sia “influenzata” dalla maga sudafricana Dawn Mary Earl, sua consigliera dal 2016.

Si protrae la permanenza in Sudafrica della principessa Charlene di Monaco, a causa dell’infezione contratta nei mesi scorsi che l’hanno costretta a subire svariati interventi. In questo contesto, nonostante la lontananza da casa e dalla sua famiglia, pare che la donna non sia sola ma abbia al suo fianco una maga che da anni la sostiene e la supporta.

Charlene di Monaco “influenzata” da una maga: la malattia in Sudafrica

Nel Principato di Monaco, il principe Alberto si è mostrato pubblicamente mentre accompagna i figli a scuola in occasione del primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico. In questo modo, il membro della famiglia reale ha, più o meno volontariamente, ribadito come la vita a Montecarlo proceda in piena normalità.

Nel frattempo, la moglie del principe Alberto, Charlene di Monaco si trova dall’altra parte del mondo.

La principessa, infatti, è bloccata in Sudafrica a causa dell’insorgere di un’infezione che ha coinvolto la cavità orale, nasale e uditiva.

A questo proposito, Charlene di Monaco aveva riferito ai media quanto segue: “Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi; l’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi”.

Charlene di Monaco “influenzata” dalla maga sudafricana Dawn Mary Earl

In Sudafrica, quindi, la principessa di Monaco sta continuando a curarsi nel tentativo di ristabilirsi in via definitiva dalla malattia e dagli interventi ai quali è stata sottoposta per poter far ritorno a Montecarlo. Ciononostante, il settimanale Oggi ha rivelato che la donna non sarebbe sola in Sudafrica ma, al suo fianco, si trovi una maga, presenza fondamentale nella vita di Charlene di Monaco da ormai alcuni anni.

In riferimento al legame tra la principessa e la maga, alcune indiscrezioni sembrano attribuire alla vicinanza tra le due donne uno dei motivi che stanno prolungando la lontananza di Charlene di Monaco dalla corte reale.

Charlene di Monaco, il rapporto con la maga Dawn Mary Earl

In considerazione anche del recente collasso, appare indubbio che la consorte del principe Alberto sia sofferente e provata dalle tre operazioni al volto subite nel corso degli ultimi mesi. Tuttavia, a esasperare la distanza non solo geografica che, al momento, caratterizza i rapporti esistenti tra Charlene e i Grimaldi sembra vi sia anche il legame che unisce la principessa di Monaco alla santona sudafricana Dawn Mary Earl.

Charlene di Monaco e Dawn Mary Earl, infatti, condividono la stessa passione e fiducia nella numerologia: una simile caratteristica ha portato la maga a tramutarsi, a partire dal 2016 circa, nella consigliera personale della principessa.

Pare, inoltre, che proprio ai suggerimenti di Dawn Mary Earl si debba l’operazione di rinnovo e pulizia messa in atto sui social media di Charlene di Monaco che ha coinvolto tutte le pagine dalla donna, da Facebook a Instagram.

In sostanza, secondo quanto rivelato da Oggi, la principessa non prenderebbe alcun genere di iniziativa se i numeri non risultano propizi e non riceve il benestare di Dawn Mary Earl.