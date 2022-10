Chi è Alfredo Mantovano, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Chi è Alfredo Mantovano, il magistrato e politico scelto da Giorgia Meloni come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri?

Il magistrato e politico italiano Alfredo Mantovano è stato scelto dal premier Giorgia Meloni come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del nuovo Governo. L’incarico è stato comunicato e assunto in via ufficiale nel corso del primo Cdm dell’esecutivo che si è tenuto nella giornata di domenica 23 ottobre.

Alfredo Mantovano: formazione e carriera del magistrato e politico italiano

Nato a Lecce il 14 gennaio 1958, Alfredo Mantovano si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1981, discutendo una tesi sui Problemi di legittimità costituzionale della legge 22 maggio 1978 n. 194 (la legge sull’aborto) della quale è stato relatore il professor Manlio Mazziotti di Celso. Due anni dopo la laurea, ha avviato la sua carriera nella magistratura.

Tra il 1985 e il 1987, ha svolto le funzioni di pretore al Tribunale di Ginosa; è stato Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nel 1995; mentre nel maggio 2013 è diventato consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma. A partire dal mese di ottobre 2018, invece, è stato nominato consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione. Nel 2015, svolge l’incarico di presidente della sezione italiana della fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”.

Oltre alla carriera in campo giuridico, Mantovano è giornalista pubblicista dal 1984: ha collaborato con il settimanale Tempi e con svariati quotidiani cartacei e online. È diventato direttore responsabile di L-Jus nel 2018, una rivista semestrale online del Centro studi Livatino.

Chi è il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Meloni?

Alfredo Mantovano ha debuttato in politica nel 1996 quando è stato eletto come deputato alla Camera con Alleanza Nazionale ed è entrato a far parte delle commissioni Giustizia e Antimafia.

Successivamente, in occasione delle elezioni del 2001, non è riuscito a essere eletto ma è stato comunque coinvolto nella squadra di Governo come sottosegretario all’interno del Governo Berlusconi.

Sempre con An, è tornato in Parlamento nel 2006, stavolta al Senato. Nel 2008, è tornato al Viminale come viceministro con delega alla pubblica sicurezza. Dopo aver deciso di votare la fiducia al Governo Monti, al termine della legislatura, Mantovano ha deciso di lasciare la politica e dedicarsi nuovamente alla magistratura.

Il 23 ottobre 2022, è stato ufficialmente nominato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.