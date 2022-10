Chi è Andrea Abodi, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport del Governo Meloni

Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport del Governo Meloni, Andrea Abodi, ha giurato dinanzi al Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il politico e dirigente d’azienda Andrea Abodi ha giurato come ministro per le Politiche giovanili e lo Sport del Governo Meloni dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella mattinata di sabato 22 ottobre.

Andra Abodi: formazione e carriera

Nato a Roma il 7 marzo 1960, Andrea Abodi si è laureato in Economia e Commercio alla LUISS per poi specializzarsi nella gestione industriale dello sport e nello sviluppo di attività di sport marketing.

Inoltre, è iscritto come giornalista pubblicista all’Ordine dei giornalisti del Lazio dal 1986.

È stato direttore marketing della filiale italiana del Gruppo McCormack, un’azienda specializzata nell’organizzazione di grandi eventi. Ha guidato nel ruolo di presidente la Lega calcio di Serie B tra il 2010 e il febbraio 2017. Dallo stesso anno, ha coordinato l’Ics, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura nonché leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva.

Nel corso della sua carriera manageriale, ha fondato il Media Partners Group, una grande agenzia di marketing dello sporto di cui è anche vicepresidente esecutivo.

È stato, poi, anche presidente di altre società italiane come Medialazio srl, Arce S.p.A, Astral S.p.A.

Ancora, tra il 2002 e il 2008 è stato consigliere di amministrazione di Coni Servizi S.p.A. mentre nel 2009 ha gestito l’organizzazione della Coppa del mondo di baseball a Pescara.

Chi è il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport del Governo Meloni?

Mentre svolgeva l’incarico di presidente della Lega calcio di Serie B, si è fatto promotore della costituzione di B Futura srl nel 2015, una società di scopo della lega che è specializzata nello sviluppo infrastrutturale.

Con l’avvento del nuovo Governo, Abodi è stato scelto dal premier Giorgia Meloni come ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. In questo modo, la sua nomina segna il ritorno del ministero a venti mesi dalla caduta del Governo Conte II.

Al momento della nomina, il neoministro deteneva il ruolo presidente dell’Istituto per il Credito sportivo ossia un incarico giunto a coronamento di una lunga carriera sviluppata in ambito manageriale e dello sport.