Sanremo 2023: ecco chi è il famoso make up artist di Shari

Shari ed il make up che ammalia: c'è lo zampino di Daniele Batella, amante della musica

Malgrado la poco apprezzata performance canora, la cantante Shari ha decisamente colpito il pubblico sanremese e di tutta Italia grazie al proprio make up curato ed elegante.

Dietro al suo trucco elaborato c’è la mano di Daniele Batella, Global Senior Make Up Artist di Astra. Il noto professionista ha curato il make up della cantante durante tutti gli eventi quotidiani ed, ovviamente, le serate sul palco dell’Ariston.

Ma come ha fatto il make up artist a coronare il proprio sogno sanremese? Ce lo ha raccontato lui stesso, dichiarando che il brand per cui lavora gli ha permesso di arrivare a Sanremo “grazie agli investimenti che la società dedica alla musica.

Da due anni siamo infatti partner del talent-show musicale Xfactor per il quale sono direttore artistico per il trucco dei concorrenti, e ci siamo avvicinati a Sanremo con la mia partecipazione al programma radiofonico Citofonare Passoni di Radio Deejay che segue il Festival”.

Oltre alla possibilità di porre il proprio talento a disposizione dei Big, ad incantare Batella è la stessa atmosfera respirata durante tutto il Festival.

Infatti, egli ha affermato che “da cantante di un gruppo vocale, e da amante della musica seguo la trasmissione da sempre, mi piace ogni volta scoprire i nuovi pezzi, i cantanti che seguo di più, adoro la musica italiana“.

Sanremo torna a rifiorire

Arrivarci come truccatore è stata una gioia incredibile, è andata molto molto bene. Sanremo è piena di gente, piena di vita, di eventi, di artisti, è una gioia vivere Sanremo nei giorni del Festival e mi hanno raccontato alcuni sanremesi che quest’anno è stata ancora più bella dopo la pandemia che aveva purtroppo fermato tutto questo.

E’ bellissimo che sia tutto tornato a rifiorire».