Chi è il Padre Natura di Ciao Darwin 9

Ciao Darwin 9 è tornato nella serata del 12 gennaio 2024, dopo lo stop natalizio, con una novità che in realtà anche negli anni passati a volte è stata proposta. Da tempo però non vedevamo scendere la scalinata del programma non una sensuale donna ma un aitante giovanotto.

Chi è il Padre Natura di Ciao Darwin

La puntata che vede contrapporsi Milf contro Teen, inizia con Padre Natura. Che sia una scelta casuale oppure dettata dal fatto che le concorrenti erano tutte donne, ad aprire l’appuntamento è stato il polacco Lukasz Zarazowski.

Si tratta di un personal coach e lifestyle nato a Varsavia, che dopo essere stato fra i finalisti di Mister Polonia nel 2017, sta ottenendo successo come attore e modello.

Alla sua discesa, tutte le donne in studio hanno fatto un grande boato di apprezzamento. La falcata forse non è stata lenta e sensuale come quella di una donna, ma grazie al suo fisico e al sorriso seducente, Lukasz ha conquistato il pubblico italiano femminile e non solo.

Il ruolo di Padre Natura

Nel programma di Ciao Darwin non è la prima volta che vediamo un uomo nel ruolo di creatore del mondo. La figura dell’alter ego di Madre Natura venne introdotta già dalla terza edizione.

Il, primo fu l’americano Garrick Wilson, poi ci fu il brasiliano Pedro Perestrello e ancora, il sudafricano Terrance Miguel Hay. L’ultimo Padre Natura fu Filippo Melloni e ora di nuovo è tornata questa figura.

Come ha detto il conduttore: “Madre Natura da sola non avrebbe potuto dare inizio a nulla!”.